Чередов Иван Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Чередов Егор Семёнов
Мать: Чередова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1860
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1882
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Капитолина Ивановна
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно