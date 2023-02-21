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Чередов Иван Егоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Чередов Егор Семёнов

Мать: Чередова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Чередов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Чередов Семён Иванович

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Чередов Никандр Иванович

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Капитолина Ивановна

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Евдокия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Евдокия Егоровна

Смерть
Неизвестно
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