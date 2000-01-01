Чередов Семён Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Чередов Семён Иванов
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Чередов Пётр Семёнов
Мать ребёнка: Чередова Ксения Ильина
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Чередов Иван Семёнов
Мать ребёнка: Чередова Ксения Ильина
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Анна Семёнова
Мать ребёнка: Чередова Ксения Ильина
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Чередов Егор Семёнов
Мать ребёнка: Чередова Ксения Ильина
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Фёкла Семёнова
Мать ребёнка: Чередова Ксения Ильина
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Чередов Иван Семёнов
Мать ребёнка: Чередова Ксения Ильина
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Аграфена Семёнова
Мать ребёнка: Чередова Ксения Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Ксения Ильина
Смерть
1820