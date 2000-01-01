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Чередов Семён Семёнов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Отец

Около 1756 г.р.

Мать

Около 1752 г.р.

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Чередов Семён Иванов

Мать: Чередова Катерина Петрова

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Чередов Пётр Семёнов

Мать ребёнка: Чередова Ксения Ильина

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Чередов Иван Семёнов

Мать ребёнка: Чередова Ксения Ильина

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Анна Семёнова

Мать ребёнка: Чередова Ксения Ильина

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Чередов Егор Семёнов

Мать ребёнка: Чередова Ксения Ильина

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Фёкла Семёнова

Мать ребёнка: Чередова Ксения Ильина

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Чередов Иван Семёнов

Мать ребёнка: Чередова Ксения Ильина

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Аграфена Семёнова

Мать ребёнка: Чередова Ксения Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Ксения Ильина

Смерть
1820
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