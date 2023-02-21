Чередов Пётр Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Чередов Егор Семёнов
Мать: Чередова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Чередова Марфа Семёновна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Чередова Марфа Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Марфа Семёновна
Смерть
Неизвестно