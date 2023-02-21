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Чередов Пётр Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Чередов Егор Семёнов

Мать: Чередова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Чередов Василий Петрович

Мать ребёнка: Чередова Марфа Семёновна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Чередова Марфа Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Марфа Семёновна

Смерть
Неизвестно