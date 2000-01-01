Чередова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Агафья Егорова
Отец ребёнка: Чередов Егор Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Чередов Пётр Егоров
Отец ребёнка: Чередов Егор Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Чередов Иван Егоров
Отец ребёнка: Чередов Егор Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Чередов Егор Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Чередов Егор Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Чередов Егор Семёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чередов Егор Семёнов
Смерть
Неизвестно