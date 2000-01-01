Чередова Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Агафья Егорова

Отец ребёнка: Чередов Егор Семёнов

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Чередов Пётр Егоров

Отец ребёнка: Чередов Егор Семёнов

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Чередов Иван Егоров

Отец ребёнка: Чередов Егор Семёнов

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Чередов Степан Егоров

Отец ребёнка: Чередов Егор Семёнов

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Чередов Егор Семёнов

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Чередов Ефим Егорович

Отец ребёнка: Чередов Егор Семёнов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Егор Семёнов

Смерть
Неизвестно
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