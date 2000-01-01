Чередова Ксения Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Чередов Пётр Семёнов
Отец ребёнка: Чередов Семён Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Чередов Иван Семёнов
Отец ребёнка: Чередов Семён Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Анна Семёнова
Отец ребёнка: Чередов Семён Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Чередов Егор Семёнов
Отец ребёнка: Чередов Семён Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Фёкла Семёнова
Отец ребёнка: Чередов Семён Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Чередов Иван Семёнов
Отец ребёнка: Чередов Семён Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Аграфена Семёнова
Отец ребёнка: Чередов Семён Семёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно