Пыжев Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Пыжев Иван Тарасович
Мать: Матрена Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Устинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Устинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Устинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Пыжев Афонасий Дмитриевич
Мать ребёнка: Устинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Пыжева) Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Устинья Яковлевна