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Пыжев Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Пыжев Иван Тарасович

Мать: Матрена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Яковлевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Пыжев Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Устинья Яковлевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Пыжев Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Устинья Яковлевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Пыжев Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Устинья Яковлевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Пыжев Афонасий Дмитриевич

Мать ребёнка: Устинья Яковлевна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Пыжева) Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Устинья Яковлевна

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