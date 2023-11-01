Пыжев Илья Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Илья Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Пыжев Дмитрий Иванович

Мать: Устинья Яковлевна

Смерть
1850
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