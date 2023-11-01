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Пыжев Илья Дмитриевич
Пыжев Илья Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1848
Дата смерти
1850
Пол
Мужской
Отец
Пыжев Дмитрий Иванович
1814 г.р.
Мать
Устинья Яковлевна
1822 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец:
Пыжев Дмитрий Иванович
Мать:
Устинья Яковлевна
Смерть
1850
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