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Устинья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Пыжев Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Пыжев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Пыжев Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Пыжев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Пыжев Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Пыжев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Пыжев Афонасий Дмитриевич

Отец ребёнка: Пыжев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Пыжева) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Пыжев Дмитрий Иванович

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