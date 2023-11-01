Устинья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Пыжев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Пыжев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Пыжев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Пыжев Афонасий Дмитриевич
Отец ребёнка: Пыжев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Пыжева) Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Пыжев Дмитрий Иванович