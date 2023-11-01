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Матрена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Никулин однодв. Льговской округи д.Мурмыжки Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Иван Тарасович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Пыжев Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван Тарасович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Пыжев Рекрут с 1822 Евфим Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван Тарасович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Пыжев Петр Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван Тарасович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Пыжев Артем Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван Тарасович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Пыжева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Пыжев Иван Тарасович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Пыжев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван Тарасович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Пыжев Иван Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван Тарасович

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