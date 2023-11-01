Матрена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1775
Отец: Никулин однодв. Льговской округи д.Мурмыжки Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пыжев Иван Тарасович
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Пыжев Иван Тарасович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Пыжев Рекрут с 1822 Евфим Иванович
Отец ребёнка: Пыжев Иван Тарасович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Пыжев Петр Иванович
Отец ребёнка: Пыжев Иван Тарасович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Пыжев Артем Иванович
Отец ребёнка: Пыжев Иван Тарасович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Пыжева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пыжев Иван Тарасович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Пыжев Иван Тарасович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Пыжев Иван Иванович
Отец ребёнка: Пыжев Иван Тарасович