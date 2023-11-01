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Пыжев Иван Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Пыжев Тарас Кириллович

Мать: Стефанида Борисовна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Пыжев Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Пыжев Рекрут С 1822 Евфим Иванович

Мать ребёнка: Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Пыжев Петр Иванович

Мать ребёнка: Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Пыжев Артем Иванович

Мать ребёнка: Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Пыжев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Пыжев Иван Иванович

Мать ребёнка: Матрена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Михайловна

Смерть
1826
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