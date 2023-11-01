Пыжев Иван Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Пыжев Тарас Кириллович
Мать: Стефанида Борисовна
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Пыжев Рекрут С 1822 Евфим Иванович
Мать ребёнка: Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Пыжев Петр Иванович
Мать ребёнка: Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Пыжев Артем Иванович
Мать ребёнка: Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Пыжев Иван Иванович
Мать ребёнка: Матрена Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Михайловна
Смерть
1826