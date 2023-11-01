Пыжев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Пыжев Иван Тарасович
Мать: Матрена Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Николаевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Пыжев Петр Иванович
Мать ребёнка: Настасья Николаевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Настасья Николаевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Пыжева) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Настасья Николаевна