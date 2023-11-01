Пыжев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Пыжев Иван Тарасович

Мать: Матрена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Николаевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Пыжев Петр Иванович

Мать ребёнка: Настасья Николаевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Пыжев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Настасья Николаевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Пыжева) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Настасья Николаевна

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