Пыжев Кирилл Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Кирилл Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Пыжев Иван Тарасович

Мать: Матрена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ермолаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акимия

Рождение ребёнка
1823

Сын: Пыжев Дмитрий Кирилович

Мать ребёнка: Акимия

Рождение ребёнка
1828

Сын: Пыжев Рекрут с 1850 Никита Кирилович

Мать ребёнка: Акимия

Рождение ребёнка
1831

Сын: Пыжев Ульян Кирилович

Мать ребёнка: Акимия

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Пыжева) Стефанида Кириловна

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Пыжева) Федосия Кирилловна

Мать ребёнка: Прасковья Ермолаевна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Пыжева) Федосья Кирилловна

Мать ребёнка: Акимия

Рождение ребёнка
1843

Сын: Пыжев Петр Кириллович

Мать ребёнка: Прасковья Ермолаевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Пыжев Петр Кириллович

Мать ребёнка: Акимия

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Пыжева) Елена Кирилловна

Мать ребёнка: Прасковья Ермолаевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Пыжева) Елена Кирилловна

Мать ребёнка: Акимия

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Пыжева) Василиса Кирилловна

Мать ребёнка: Прасковья Ермолаевна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Пыжева) Мавра Кирилловна

Мать ребёнка: Акимия

Смерть
1854

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