Пыжев Кирилл Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Пыжев Иван Тарасович
Мать: Матрена Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акимия
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Акимия
Рождение ребёнка
1828
Сын: Пыжев Рекрут с 1850 Никита Кирилович
Мать ребёнка: Акимия
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Акимия
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Пыжева) Стефанида Кириловна
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Пыжева) Федосия Кирилловна
Мать ребёнка: Прасковья Ермолаевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Пыжева) Федосья Кирилловна
Мать ребёнка: Акимия
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Прасковья Ермолаевна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Акимия
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Пыжева) Елена Кирилловна
Мать ребёнка: Прасковья Ермолаевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Пыжева) Елена Кирилловна
Мать ребёнка: Акимия
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Пыжева) Василиса Кирилловна
Мать ребёнка: Прасковья Ермолаевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Пыжева) Мавра Кирилловна
Мать ребёнка: Акимия
Смерть
1854