(Пыжева) Елена Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пыжева) Елена Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Пол

Женский

Отец

1796 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Пыжев Кирилл Иванович

Мать: Акимия

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