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(Пыжева) Елена Кирилловна
(Пыжева) Елена Кирилловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1845
Пол
Женский
Отец
Пыжев Кирилл Иванович
1796 г.р.
Мать
Акимия
1796 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец:
Пыжев Кирилл Иванович
Мать:
Акимия
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