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Прасковья Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Пыжева) Федосия Кирилловна

Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Пыжев Петр Кириллович

Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Пыжева) Елена Кирилловна

Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Пыжева) Василиса Кирилловна

Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Иванович

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