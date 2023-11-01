Прасковья Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Пыжева) Федосия Кирилловна
Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Пыжева) Елена Кирилловна
Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Пыжева) Василиса Кирилловна
Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Иванович