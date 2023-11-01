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Акимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Пыжев Дмитрий Кирилович

Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Пыжев Рекрут с 1850 Никита Кирилович

Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Пыжев Ульян Кирилович

Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Пыжева) Федосья Кирилловна

Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Пыжев Петр Кириллович

Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Пыжева) Елена Кирилловна

Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Пыжева) Мавра Кирилловна

Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Иванович

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