Акимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Пыжев Рекрут с 1850 Никита Кирилович
Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Пыжева) Федосья Кирилловна
Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Пыжева) Елена Кирилловна
Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Пыжева) Мавра Кирилловна
Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Иванович