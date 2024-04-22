Бойчева (Пизинцали) Акилина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойчева (Пизинцали) Акилина Павловна

Место рождения

Большой Буялык, Одеська область

Дата рождения

24.03.1861

Дата смерти

06.08.1919

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1861

Отец: Пизинцали Павел Пенчев

Мать: Пизинцали Ирина Янова

Большой Буялык, Одеська область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Михайлова Мария Артемовна

Отец ребёнка: Бойчев Артемий Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Бойчев Иван Артемович

Отец ребёнка: Бойчев Артемий Николаевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Бойчев Георгий Артемович

Отец ребёнка: Бойчев Артемий Николаевич

с. Благоево, Благоевский р-н, Одесская обл.
Рождение ребёнка
Около 05.05.1904

Дочь: Никола Елена Артёмовна

Отец ребёнка: Бойчев Артемий Николаевич

Большой Буялык, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойчев Артемий Николаевич

Смерть
06.08.1919
Большой Буялык, Одеська область
от воспаления легких
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