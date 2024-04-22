Бойчева (Пизинцали) Акилина Павловна
Место рождения
Дата рождения24.03.1861
Дата смерти06.08.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1861
Отец: Пизинцали Павел Пенчев
Мать: Пизинцали Ирина Янова
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Михайлова Мария Артемовна
Отец ребёнка: Бойчев Артемий Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Бойчев Артемий Николаевич
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Бойчев Артемий Николаевич
с. Благоево, Благоевский р-н, Одесская обл.
Рождение ребёнка
Около 05.05.1904
Дочь: Никола Елена Артёмовна
Отец ребёнка: Бойчев Артемий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.08.1919
от воспаления легких