Бойчев Артемий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Бойчев Никола Руссо
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Михайлова Мария Артемовна
Мать ребёнка: Бойчева Акилина Павловна
Рождение ребёнка
Около 1900
Мать ребёнка: Бойчева Акилина Павловна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Бойчева Акилина Павловна
с. Благоево, Благоевский р-н, Одесская обл.
Рождение ребёнка
Около 05.05.1904
Дочь: Никола Елена Артёмовна
Мать ребёнка: Бойчева Акилина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойчева Акилина Павловна
Смерть
Неизвестно