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Бойчев Артемий Николаевич

Место рождения

Большой Буялык, Одеська область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Бойчев Никола Руссо

Мать: Бойчева Прасковья Петровна

Большой Буялык, Одеська область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Михайлова Мария Артемовна

Мать ребёнка: Бойчева Акилина Павловна

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Бойчев Иван Артемович

Мать ребёнка: Бойчева Акилина Павловна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Бойчев Георгий Артемович

Мать ребёнка: Бойчева Акилина Павловна

с. Благоево, Благоевский р-н, Одесская обл.
Рождение ребёнка
Около 05.05.1904

Дочь: Никола Елена Артёмовна

Мать ребёнка: Бойчева Акилина Павловна

Большой Буялык, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойчева Акилина Павловна

Смерть
Неизвестно
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