Михайлова (Бойчева) Мария Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Бойчева) Мария Артемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

01.02.1990

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Бойчев Артемий Николаевич

Мать: Бойчева Акилина Павловна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Михайлов Николай Сидорович

Отец ребёнка: Михайлов Исидор Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Михайлов Георгий Сидорович

Отец ребёнка: Михайлов Исидор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Исидор Николаевич

Смерть
01.02.1990
Похороны
Неизвестно
Одесса
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