Михайлова (Бойчева) Мария Артемовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти01.02.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
1912
Сын: Михайлов Николай Сидорович
Отец ребёнка: Михайлов Исидор Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Михайлов Георгий Сидорович
Отец ребёнка: Михайлов Исидор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.02.1990
Похороны
Неизвестно
Одесса