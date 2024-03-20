Бойчев Иван Артемович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиОколо 2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Рождение ребёнка
Около 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бойчева Анна
Рождение ребёнка
Около 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бойчева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойчева Анна
Смерть
Около 2000
София Болгария
Похороны
Неизвестно
София