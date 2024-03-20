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Бойчев Иван Артемович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Около 2000

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

1861 г.р.

Жена

Около 1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Бойчев Артемий Николаевич

Мать: Бойчева Акилина Павловна

Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бойчева Анна

Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бойчева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойчева Анна

Смерть
Около 2000
София Болгария
Похороны
Неизвестно
София
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