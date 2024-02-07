Бойчева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойчева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Около 2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойчев Иван Артемович

Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойчев Иван Артемович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойчев Иван Артемович

Смерть
Около 2000
София Болгария
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