Бойчева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиОколо 2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бойчев Иван Артемович
Рождение ребёнка
Около 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бойчев Иван Артемович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2000
София Болгария