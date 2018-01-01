село Большой Буялык, село Большой Буялык, Одеська область (на 2018) — Familio

Большой Буялык

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Благоево
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2354Большой Буялык (Буялык, Кошково), колония булг.при рч. Балае, прудах и колодцах.501040311101112Церковь православная 1. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Одесский уезд, Больше-Буяльская волость
553. Больше-Буяльск (Коткова), колония немцев, при речках Сухой Балке и Котковой, дворов 547, жителей 3329, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь прав Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Одесский уезд, Больше-Буялыкская волость
село Большой-Буялык

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Одесский уезд, Больше-Буялыкская волость
село Больш. Буялык (Кошково) (сельское общество)1238273331275860

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-46460Великий Буяликселоцентр сільської радир-н Іванівськийсільрада Великобуялицька
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