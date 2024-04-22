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Шульгин Никифор Михайлович

Место рождения

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1735

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Шульгин Михаил Григорьевич

Мать: Шульгина Ефимия Кондратьевна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Шульгина Ирина Никифоровна

Мать ребёнка: Шульгина Матрена Ермолаевна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Шульгин Василий Никифорович

Мать ребёнка: Шульгина Матрена Ермолаевна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Шульгин Егор Никифорович

Мать ребёнка: Шульгина Матрена Ермолаевна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Шульгина Наталья Никифоровна

Мать ребёнка: Шульгина Матрена Ермолаевна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Шульгин Кондратий Никифорович

Мать ребёнка: Шульгина Матрена Ермолаевна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Шульгина Прасковья Никифоровна

Мать ребёнка: Шульгина Матрена Ермолаевна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шульгина Матрена Ермолаевна

Смерть
1794
Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
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