Шульгин Никифор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Шульгина Ирина Никифоровна
Мать ребёнка: Шульгина Матрена Ермолаевна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Шульгин Василий Никифорович
Мать ребёнка: Шульгина Матрена Ермолаевна
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Шульгина Матрена Ермолаевна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Шульгина Наталья Никифоровна
Мать ребёнка: Шульгина Матрена Ермолаевна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Шульгин Кондратий Никифорович
Мать ребёнка: Шульгина Матрена Ермолаевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Шульгина Прасковья Никифоровна
Мать ребёнка: Шульгина Матрена Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1794