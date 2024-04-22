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Шульгин Михаил Григорьевич

Место рождения

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1678

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678

Отец: Шульгин Григорий Никитич

Мать: не указана

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1700

Сын: Шульгин Федос Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Шульгин Абрам Михайлович

Мать ребёнка: Шульгина Ефимия Кондратьевна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Шульгин Никифор Михайлович

Мать ребёнка: Шульгина Ефимия Кондратьевна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Шульгин Карп Михайлович

Мать ребёнка: Шульгина Ефимия Кондратьевна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шульгин Никифор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шульгина Ефимия Кондратьевна

Смерть
1748
Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
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