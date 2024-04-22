Шульгин Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1678
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678
Отец: Шульгин Григорий Никитич
Рождение ребёнка
1700
Рождение ребёнка
1728
Мать ребёнка: Шульгина Ефимия Кондратьевна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Шульгин Никифор Михайлович
Мать ребёнка: Шульгина Ефимия Кондратьевна
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Шульгина Ефимия Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шульгин Никифор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1748