Шульгина (Коростелева) Ефимия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульгина (Коростелева) Ефимия Кондратьевна

Место рождения

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1707

Дата смерти

1774

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Шульгин Абрам Михайлович

Отец ребёнка: Шульгин Михаил Григорьевич

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Шульгин Никифор Михайлович

Отец ребёнка: Шульгин Михаил Григорьевич

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Шульгин Карп Михайлович

Отец ребёнка: Шульгин Михаил Григорьевич

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шульгин Михаил Григорьевич

Смерть
1774
Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
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