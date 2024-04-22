Шульгина (Коростелева) Ефимия Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смерти1774
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Рождение ребёнка
1728
Отец ребёнка: Шульгин Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1735
Сын: Шульгин Никифор Михайлович
Отец ребёнка: Шульгин Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Шульгин Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1774