Шульгин Василий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШульгин Василий Никифорович

Шульгин Василий Никифорович

Место рождения

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Шульгин Никифор Михайлович

Мать: Шульгина Матрена Ермолаевна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
1778
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1801

Сын: Шульгин Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Шульгина Дарья Дементьевна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Шульгина Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Шульгина Дарья Дементьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шульгина Дарья Дементьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close