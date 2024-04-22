Шульгин Василий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Военная служба
1778
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1801
Сын: Шульгин Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: Шульгина Дарья Дементьевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Шульгина Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Шульгина Дарья Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно