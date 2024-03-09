Шульгина Дарья Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1801
Сын: Шульгин Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Шульгин Василий Никифорович
Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Шульгина Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Шульгин Василий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно