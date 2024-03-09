Шульгина Дарья Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульгина Дарья Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Шульгин Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Шульгин Василий Никифорович

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Шульгина Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Шульгин Василий Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шульгин Василий Никифорович

Смерть
Неизвестно
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