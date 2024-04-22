Шульгин Гавриил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Упоминание
1819
причислен
Бракосочетание
29.05.1824
Жена: Шульгина Анна Борисовна
Брак: запись о браке №9, метрическая книга за 1824 год, Богоявленская церковь, село Климово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Афанасий Петров, Максим Степанов и Данил Борисов
Рождение ребёнка
1825
Сын: Шульгин Андрей Гаврилович
Мать ребёнка: Шульгина Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Шульгина Акулина Гавриловна
Мать ребёнка: Шульгина Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Шульгина Дарья Гавриловна
Мать ребёнка: Шульгина Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Шульгина Марфа Гавриловна
Мать ребёнка: Шульгина Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Шульгина Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: Шульгина Анна Борисовна
Упоминание
1841
водворен отставной Гаврил Власов
Смерть
1853