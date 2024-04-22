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Шульгин Гавриил Васильевич

Место рождения

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1801

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Шульгин Василий Никифорович

Мать: Шульгина Дарья Дементьевна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1819
причислен
Бракосочетание
29.05.1824

Жена: Шульгина Анна Борисовна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №9, метрическая книга за 1824 год, Богоявленская церковь, село Климово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Афанасий Петров, Максим Степанов и Данил Борисов
Рождение ребёнка
1825

Сын: Шульгин Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: Шульгина Анна Борисовна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Шульгина Акулина Гавриловна

Мать ребёнка: Шульгина Анна Борисовна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Шульгина Дарья Гавриловна

Мать ребёнка: Шульгина Анна Борисовна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Шульгина Марфа Гавриловна

Мать ребёнка: Шульгина Анна Борисовна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Шульгина Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: Шульгина Анна Борисовна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1841
водворен отставной Гаврил Власов
Смерть
1853
Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
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