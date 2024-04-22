Шульгина (Жердева) Матрена Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульгина (Жердева) Матрена Ермолаевна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1733

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Шульгина Ирина Никифоровна

Отец ребёнка: Шульгин Никифор Михайлович

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Шульгин Василий Никифорович

Отец ребёнка: Шульгин Никифор Михайлович

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Шульгин Егор Никифорович

Отец ребёнка: Шульгин Никифор Михайлович

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Шульгина Наталья Никифоровна

Отец ребёнка: Шульгин Никифор Михайлович

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Шульгин Кондратий Никифорович

Отец ребёнка: Шульгин Никифор Михайлович

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Шульгина Прасковья Никифоровна

Отец ребёнка: Шульгин Никифор Михайлович

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шульгин Никифор Михайлович

Смерть
1789
Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
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