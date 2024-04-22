Шульгина (Жердева) Матрена Ермолаевна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Шульгина Ирина Никифоровна
Отец ребёнка: Шульгин Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Шульгин Василий Никифорович
Отец ребёнка: Шульгин Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Шульгин Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Шульгина Наталья Никифоровна
Отец ребёнка: Шульгин Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Шульгин Кондратий Никифорович
Отец ребёнка: Шульгин Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Шульгина Прасковья Никифоровна
Отец ребёнка: Шульгин Никифор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1789