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Шульгин Кондратий Никифорович

Место рождения

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1773

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Шульгин Никифор Михайлович

Мать: Шульгина Матрена Ермолаевна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Шульгин Федор Кондратьевич

Мать ребёнка: Шульгина Федора Трофимовна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Шульгина Екатерина Кондратьевна

Мать ребёнка: Шульгина Федора Трофимовна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Быковская Прасковья Кондратьевна

Мать ребёнка: Шульгина Федора Трофимовна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Шульгин Никита Кондратьевич

Мать ребёнка: Шульгина Федора Трофимовна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Шульгина Евдокия Кондратьевна

Мать ребёнка: Шульгина Федора Трофимовна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Шульгин Сергей Кондратьевич

Мать ребёнка: Шульгина Федора Трофимовна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Шульгин Федул Кондратьевич

Мать ребёнка: Шульгина Федора Трофимовна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Шульгина Фекла Кондратьевна

Мать ребёнка: Шульгина Федора Трофимовна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шульгина Федора Трофимовна

Смерть
1848
Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
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