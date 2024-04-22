Шульгин Кондратий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Рождение ребёнка
1792
Сын: Шульгин Федор Кондратьевич
Мать ребёнка: Шульгина Федора Трофимовна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Шульгина Екатерина Кондратьевна
Мать ребёнка: Шульгина Федора Трофимовна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Быковская Прасковья Кондратьевна
Мать ребёнка: Шульгина Федора Трофимовна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Шульгин Никита Кондратьевич
Мать ребёнка: Шульгина Федора Трофимовна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Шульгина Евдокия Кондратьевна
Мать ребёнка: Шульгина Федора Трофимовна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Шульгин Сергей Кондратьевич
Мать ребёнка: Шульгина Федора Трофимовна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Шульгин Федул Кондратьевич
Мать ребёнка: Шульгина Федора Трофимовна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Шульгина Фекла Кондратьевна
Мать ребёнка: Шульгина Федора Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1848