Дедюрин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедюрин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Дедюрин Фёдор Иванович

Мать: Дедюрина Дарья Кирилловна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Дедюрин Иван Михайлович

Мать ребёнка: ?

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1802

Сын: Дедюрин Иван Же Михайлович

Мать ребёнка: ?

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1808

Сын: Дедюрин Василий Михайлович

Мать ребёнка: ?

д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно

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