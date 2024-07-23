Дедюрин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Дедюрин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: ?
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1802
Сын: Дедюрин Иван Же Михайлович
Мать ребёнка: ?
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1808
Сын: Дедюрин Василий Михайлович
Мать ребёнка: ?
д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно