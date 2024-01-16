Дедюрин Иван Же Михайлович
Место рожденияд. Подсмуринская Пронинской волости
Дата рождения1802
Дата смерти04.11.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Дедюрин Михаил
Мать: ?
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Афанасья Ивановна
Мать ребёнка: Дедюрина Епистимия Николаевна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Дедюрина Епистимия Николаевна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Дедюрина Епистимия Николаевна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Параскева Же Ивановна
Мать ребёнка: Дедюрина Епистимия Николаевна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
04.11.1866
д. Подволочье Бакшеевского сельского общества