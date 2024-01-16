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Дедюрин Иван Же Михайлович

Место рождения

д. Подсмуринская Пронинской волости

Дата рождения

1802

Дата смерти

04.11.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Дедюрин Михаил

Мать: ?

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Афанасья Ивановна

Мать ребёнка: Дедюрина Епистимия Николаевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Дедюрина Епистимия Николаевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Дедюрина Епистимия Николаевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Параскева Же Ивановна

Мать ребёнка: Дедюрина Епистимия Николаевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедюрина Епистимия Николаевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
04.11.1866
д. Подволочье Бакшеевского сельского общества
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