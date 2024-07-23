Дедюрина Епистимия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедюрина Епистимия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедюрин Иван Же Михайлович

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Афанасья Ивановна

Отец ребёнка: Дедюрин Иван Же Михайлович

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Дедюрин Иван Же Михайлович

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Дедюрин Иван Же Михайлович

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Параскева Же Ивановна

Отец ребёнка: Дедюрин Иван Же Михайлович

д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно

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