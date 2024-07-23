Дедюрина Епистимия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Афанасья Ивановна
Отец ребёнка: Дедюрин Иван Же Михайлович
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Дедюрин Иван Же Михайлович
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Дедюрин Иван Же Михайлович
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Параскева Же Ивановна
Отец ребёнка: Дедюрин Иван Же Михайлович
д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно