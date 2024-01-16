Дедюрин Фёдор Иванович
Место рожденияд. Подсмуринская
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Дедюрин Иван Леонтьевич
Мать: ?
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Дедюрин Михаил
Мать ребёнка: Дедюрина Дарья Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Дедюрин Демид (Деомид) Федорович
Мать ребёнка: Дедюрина Дарья Кирилловна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Осиповна
д. Подсмуринская
Бракосочетание
Неизвестно
д. Подсмуринская
Смерть
Неизвестно