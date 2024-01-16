Дедюрин Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДедюрин Фёдор Иванович

Дедюрин Фёдор Иванович

Место рождения

д. Подсмуринская

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Дедюрин Иван Леонтьевич

Мать: ?

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Дедюрин Михаил

Мать ребёнка: Дедюрина Дарья Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Дедюрин Демид (Деомид) Федорович

Мать ребёнка: Дедюрина Дарья Кирилловна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Осиповна

д. Подсмуринская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедюрина Дарья Кирилловна

д. Подсмуринская
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close