Дедюрин Василий Михайлович
Место рожденияд. Подсмуринская Пронинской волости
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Дедюрин Михаил
Мать: ?
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Дедюрина 1-Я Жена
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1834
Сын: Дедюрин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Дедюрина 1-Я Жена
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ордина Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Дедюрина 1-Я Жена
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Дедюрина Васса Леонтьевна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедюрина 1-Я Жена
д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно