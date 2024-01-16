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Дедюрин Василий Михайлович

Место рождения

д. Подсмуринская Пронинской волости

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Дедюрин Михаил

Мать: ?

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Дедюрина 1-Я Жена

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1834

Сын: Дедюрин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Дедюрина 1-Я Жена

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ордина Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Дедюрина 1-Я Жена

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Дедюрина Васса Леонтьевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедюрина Васса Леонтьевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедюрина 1-Я Жена

д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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