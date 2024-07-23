Дедюрин Иван Михайлович
Место рожденияд. Подсмуринская Пронинской волости
Дата рождения1798
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Дедюрин Михаил
Мать: ?
д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Дедюрина Марфа Андроновна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Дедюрина Марфа Андроновна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Дедюрина Марфа Андроновна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Дедюрина Марфа Андроновна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
1850
д. Подсмуринская Пронинской волости