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Дедюрин Иван Михайлович

Место рождения

д. Подсмуринская Пронинской волости

Дата рождения

1798

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Дедюрин Михаил

Мать: ?

д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедюрина Марфа Андроновна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1820

Сын: Дедюрин Яков Иванович

Мать ребёнка: Дедюрина Марфа Андроновна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1829

Сын: Дедюрин Трофим Иванович

Мать ребёнка: Дедюрина Марфа Андроновна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Дедюрина Марфа Андроновна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Дедюрина Марфа Андроновна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
1850
д. Подсмуринская Пронинской волости

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