Дедюрина Марфа Андроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедюрина Марфа Андроновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедюрин Иван Михайлович

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1820

Сын: Дедюрин Яков Иванович

Отец ребёнка: Дедюрин Иван Михайлович

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1829

Сын: Дедюрин Трофим Иванович

Отец ребёнка: Дедюрин Иван Михайлович

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Дедюрин Иван Михайлович

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Дедюрин Иван Михайлович

д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно

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