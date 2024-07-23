Дедюрина Марфа Андроновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Дедюрин Иван Михайлович
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Дедюрин Иван Михайлович
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Дедюрин Иван Михайлович
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Дедюрин Иван Михайлович
д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно