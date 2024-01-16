Дедюрин Яков Иванович
Место рожденияд. Подсмуринская Пронинской волости
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Дедюрин Иван Михайлович
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Дедюрина Афанасия Герасимовна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Дедюрина Афанасия Герасимовна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно