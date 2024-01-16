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Дедюрин Яков Иванович

Место рождения

д. Подсмуринская Пронинской волости

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Дедюрин Иван Михайлович

Мать: Дедюрина Марфа Андроновна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Дедюрина Афанасия Герасимовна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1850

Сын: Дедюрин Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Дедюрина Афанасия Герасимовна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедюрина Афанасия Герасимовна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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