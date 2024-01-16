Дедюрина Афанасия Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Дедюрин Яков Иванович
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Дедюрин Яков Иванович
д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Подсмуринская Пронинской волости