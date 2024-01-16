Дедюрина Афанасия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДедюрина Афанасия Герасимовна

Дедюрина Афанасия Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Дедюрин Яков Иванович

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1850

Сын: Дедюрин Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Дедюрин Яков Иванович

д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедюрин Яков Иванович

д. Подсмуринская Пронинской волости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close