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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Дедюрин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Дедюрин Михаил

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1802

Сын: Дедюрин Иван Же Михайлович

Отец ребёнка: Дедюрин Михаил

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1808

Сын: Дедюрин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Дедюрин Михаил

д. Подсмуринская Пронинской волости

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