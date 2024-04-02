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Саксин Евдоким Симеонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Саксин Симеон

Мать: Саксина Марья

Рождение ребёнка
1886

Сын: Саксин Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Саксина Марфа Калин (Ник) Ова

пос. Пензенский Свистовское сельское общество Малышенской волости Ишимского уезда
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Авдотья Евдокимовна

Мать ребёнка: Саксина Марфа Калин (Ник) Ова

Рождение ребёнка
12.10.1892

Сын: Саксин Филипп Евдокимович

Мать ребёнка: Саксина Марфа Калин (Ник) Ова

Рождение ребёнка
25.08.1895

Дочь: Наталия Евдокимовна

Мать ребёнка: Саксина Марфа Калин (Ник) Ова

Рождение ребёнка
09.08.1896

Дочь: Евдокия И Соломия Евдокимовна

Мать ребёнка: Саксина Марфа Калин (Ник) Ова

Рождение ребёнка
22.02.1898

Дочь: Евфросиния Евдокимовна

Мать ребёнка: Саксина Марфа Калин (Ник) Ова

Рождение ребёнка
31.07.1899

Сын: Саксин Стефан Евдокимович

Мать ребёнка: Саксина Марфа Калин (Ник) Ова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Евдокимовна

Мать ребёнка: Саксина Марфа Калин (Ник) Ова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саксина Марфа Калин (Ник) Ова

Место жительства
Неизвестно
выселок Пензецкий
Смерть
Неизвестно
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