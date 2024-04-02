Саксин Евдоким Симеонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Саксин Симеон
Мать: Саксина Марья
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Саксина Марфа Калин (Ник) Ова
пос. Пензенский Свистовское сельское общество Малышенской волости Ишимского уезда
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Авдотья Евдокимовна
Мать ребёнка: Саксина Марфа Калин (Ник) Ова
Рождение ребёнка
12.10.1892
Сын: Саксин Филипп Евдокимович
Мать ребёнка: Саксина Марфа Калин (Ник) Ова
Рождение ребёнка
25.08.1895
Дочь: Наталия Евдокимовна
Мать ребёнка: Саксина Марфа Калин (Ник) Ова
Рождение ребёнка
09.08.1896
Дочь: Евдокия И Соломия Евдокимовна
Мать ребёнка: Саксина Марфа Калин (Ник) Ова
Рождение ребёнка
22.02.1898
Дочь: Евфросиния Евдокимовна
Мать ребёнка: Саксина Марфа Калин (Ник) Ова
Рождение ребёнка
31.07.1899
Сын: Саксин Стефан Евдокимович
Мать ребёнка: Саксина Марфа Калин (Ник) Ова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Евдокимовна
Мать ребёнка: Саксина Марфа Калин (Ник) Ова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
выселок Пензецкий
Смерть
Неизвестно