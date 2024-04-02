Саксин Симеон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Саксин ?
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Саксина Марья
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ефимия Симеонова
Мать ребёнка: Саксина Марья
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Саксина Марья
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евдокия Симеонова
Мать ребёнка: Саксина Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саксина Марья
Смерть
Неизвестно