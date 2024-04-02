Саксин Симеон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саксин Симеон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саксин ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Саксин Афанасий Симеонов

Мать ребёнка: Саксина Марья

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ефимия Симеонова

Мать ребёнка: Саксина Марья

Рождение ребёнка
1852

Сын: Саксин Евдоким Симеонов

Мать ребёнка: Саксина Марья

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евдокия Симеонова

Мать ребёнка: Саксина Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саксина Марья

Смерть
Неизвестно
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