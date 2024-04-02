Саксина Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саксина Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Саксин Афанасий Симеонов

Отец ребёнка: Саксин Симеон

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ефимия Симеонова

Отец ребёнка: Саксин Симеон

Рождение ребёнка
1852

Сын: Саксин Евдоким Симеонов

Отец ребёнка: Саксин Симеон

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евдокия Симеонова

Отец ребёнка: Саксин Симеон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саксин Симеон

Смерть
Неизвестно
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