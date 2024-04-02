Саксина Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Саксин Симеон
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ефимия Симеонова
Отец ребёнка: Саксин Симеон
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Саксин Симеон
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евдокия Симеонова
Отец ребёнка: Саксин Симеон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саксин Симеон
Смерть
Неизвестно