(Саксина) Евдокия Симеонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Саксина) Евдокия Симеонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Саксин Симеон

Мать: Саксина Марья

Смерть
Неизвестно
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