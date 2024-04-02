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(Саксина) Евдокия Симеонова
(Саксина) Евдокия Симеонова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1853
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Саксин Симеон
Мать
Саксина Марья
Дети
Не указаны
Добавил:
АХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец:
Саксин Симеон
Мать:
Саксина Марья
Смерть
Неизвестно
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