Саксина Марфа Калин (Ник) Ова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Синицын Калина Кириллович
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Саксин Евдоким Симеонов
пос. Пензенский Свистовское сельское общество Малышенской волости Ишимского уезда
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Авдотья Евдокимовна
Отец ребёнка: Саксин Евдоким Симеонов
Рождение ребёнка
12.10.1892
Сын: Саксин Филипп Евдокимович
Отец ребёнка: Саксин Евдоким Симеонов
Рождение ребёнка
25.08.1895
Дочь: Наталия Евдокимовна
Отец ребёнка: Саксин Евдоким Симеонов
Рождение ребёнка
09.08.1896
Дочь: Евдокия И Соломия Евдокимовна
Отец ребёнка: Саксин Евдоким Симеонов
Рождение ребёнка
22.02.1898
Дочь: Евфросиния Евдокимовна
Отец ребёнка: Саксин Евдоким Симеонов
Рождение ребёнка
31.07.1899
Сын: Саксин Стефан Евдокимович
Отец ребёнка: Саксин Евдоким Симеонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Саксин Евдоким Симеонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно