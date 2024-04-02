Саксина Марфа Калин (Ник) Ова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саксина Марфа Калин (Ник) Ова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Синицын Калина Кириллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Саксин Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Саксин Евдоким Симеонов

пос. Пензенский Свистовское сельское общество Малышенской волости Ишимского уезда
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Авдотья Евдокимовна

Отец ребёнка: Саксин Евдоким Симеонов

Рождение ребёнка
12.10.1892

Сын: Саксин Филипп Евдокимович

Отец ребёнка: Саксин Евдоким Симеонов

Рождение ребёнка
25.08.1895

Дочь: Наталия Евдокимовна

Отец ребёнка: Саксин Евдоким Симеонов

Рождение ребёнка
09.08.1896

Дочь: Евдокия И Соломия Евдокимовна

Отец ребёнка: Саксин Евдоким Симеонов

Рождение ребёнка
22.02.1898

Дочь: Евфросиния Евдокимовна

Отец ребёнка: Саксин Евдоким Симеонов

Рождение ребёнка
31.07.1899

Сын: Саксин Стефан Евдокимович

Отец ребёнка: Саксин Евдоким Симеонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Саксин Евдоким Симеонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саксин Евдоким Симеонов

Смерть
Неизвестно
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