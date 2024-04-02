Саксин Филипп Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1892
Рождение ребёнка
07.02.1917
Сын: Саксин Димитрий Филиппович
Мать ребёнка: Саксина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Парасковья Филипповна
Мать ребёнка: Саксина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Филипповна
Мать ребёнка: Саксина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Филипповна
Мать ребёнка: Саксина Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно