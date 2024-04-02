Саксин Филипп Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саксин Филипп Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1892

Отец: Саксин Евдоким Симеонов

Мать: Саксина Марфа Калин (Ник) Ова

Рождение ребёнка
07.02.1917

Сын: Саксин Димитрий Филиппович

Мать ребёнка: Саксина Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Парасковья Филипповна

Мать ребёнка: Саксина Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Филипповна

Мать ребёнка: Саксина Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Филипповна

Мать ребёнка: Саксина Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саксина Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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