Саксина Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саксина Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1917

Сын: Саксин Димитрий Филиппович

Отец ребёнка: Саксин Филипп Евдокимович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Парасковья Филипповна

Отец ребёнка: Саксин Филипп Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Филипповна

Отец ребёнка: Саксин Филипп Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Филипповна

Отец ребёнка: Саксин Филипп Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саксин Филипп Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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