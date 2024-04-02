Саксина Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.02.1917
Сын: Саксин Димитрий Филиппович
Отец ребёнка: Саксин Филипп Евдокимович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Парасковья Филипповна
Отец ребёнка: Саксин Филипп Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Филипповна
Отец ребёнка: Саксин Филипп Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Филипповна
Отец ребёнка: Саксин Филипп Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно