Саксин Иван Евдокимович
Место рожденияпос. Пензенский Свистовское сельское общество Малышенской волости Ишимского уезда
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
пос. Пензенский Свистовское сельское общество Малышенской волости Ишимского уезда
Рождение ребёнка
01.04.1905
Сын: Саксин Ефим Иванович
Мать ребёнка: Саксина Анисья Павловна
село Свистуха
когда родился это еще была Омская область
Рождение ребёнка
24.06.1906
Мать ребёнка: Саксина Анисья Павловна
Рождение ребёнка
23.02.1908
Мать ребёнка: Саксина Анисья Павловна
Рождение ребёнка
14.12.1909
Дочь: Анна И Татьяна Ивановны
Мать ребёнка: Саксина Анисья Павловна
Рождение ребёнка
18.11.1910
Мать ребёнка: Саксина Анисья Павловна
Рождение ребёнка
13.06.1913
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Саксина Анисья Павловна
Рождение ребёнка
19.05.1914
Сын: Саксин Александр Иванович
Мать ребёнка: Саксина Анисья Павловна
Рождение ребёнка
03.09.1915
Сын: Саксин Петр Иванович
Мать ребёнка: Саксина Анисья Павловна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Саксин Петр Иванович
Мать ребёнка: Саксина Анисья Павловна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Саксин Александр Иванович
Мать ребёнка: Саксина Анисья Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тюменская обл., ст. Голышманово Свистовский с/с
Смерть
Неизвестно