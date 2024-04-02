Саксин Иван Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаксин Иван Евдокимович

Саксин Иван Евдокимович

Место рождения

пос. Пензенский Свистовское сельское общество Малышенской волости Ишимского уезда

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Саксин Евдоким Симеонов

Мать: Саксина Марфа Калин (Ник) Ова

пос. Пензенский Свистовское сельское общество Малышенской волости Ишимского уезда
Рождение ребёнка
01.04.1905

Сын: Саксин Ефим Иванович

Мать ребёнка: Саксина Анисья Павловна

село Свистуха
когда родился это еще была Омская область
Рождение ребёнка
24.06.1906

Сын: Саксин Иоанн Иванович

Мать ребёнка: Саксина Анисья Павловна

Рождение ребёнка
23.02.1908

Сын: Саксин Василий Иванович

Мать ребёнка: Саксина Анисья Павловна

Рождение ребёнка
14.12.1909

Дочь: Анна И Татьяна Ивановны

Мать ребёнка: Саксина Анисья Павловна

Рождение ребёнка
18.11.1910

Сын: Саксин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Саксина Анисья Павловна

Рождение ребёнка
13.06.1913

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Саксина Анисья Павловна

Рождение ребёнка
19.05.1914

Сын: Саксин Александр Иванович

Мать ребёнка: Саксина Анисья Павловна

Рождение ребёнка
03.09.1915

Сын: Саксин Петр Иванович

Мать ребёнка: Саксина Анисья Павловна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Саксин Петр Иванович

Мать ребёнка: Саксина Анисья Павловна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Саксин Александр Иванович

Мать ребёнка: Саксина Анисья Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тюменская обл., ст. Голышманово Свистовский с/с
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close