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Саксин Ефим Иванович

Место рождения

село Свистуха

Дата рождения

01.04.1905

Дата смерти

01.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1905

Отец: Саксин Иван Евдокимович

Мать: Саксина Анисья Павловна

село Свистуха
когда родился это еще была Омская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Саксин Илья Ефимович

Мать ребёнка: Саксина Ольга Александровна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Саксина Ольга Александровна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Саксин Владимир Ефимович

Мать ребёнка: Саксина Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саксина Ольга Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
г. Свердловск Уралмашзавод, сталелитейный цех, формовщик.
Место жительства
Неизвестно
Тюменская обл., ст. Голышманово Свистовский с/с
Смерть
01.09.1937
Причина смерти: репрессия | Мера пресечения арестован Дата ареста 6 августа 1937 Дата осуждения 27 августа 1937 Приговор ВМН Расстрелян 1 сентября 1937 Источник Книга памяти Свердловской обл. - т. 7 h... Показать все
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