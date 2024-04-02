Саксин Ефим Иванович
Место рождениясело Свистуха
Дата рождения01.04.1905
Дата смерти01.09.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1905
Отец: Саксин Иван Евдокимович
Мать: Саксина Анисья Павловна
село Свистуха
когда родился это еще была Омская область
Рождение ребёнка
1927
Сын: Саксин Илья Ефимович
Мать ребёнка: Саксина Ольга Александровна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Саксина Ольга Александровна
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Саксина Ольга Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
г. Свердловск Уралмашзавод, сталелитейный цех, формовщик.
Место жительства
Неизвестно
Тюменская обл., ст. Голышманово Свистовский с/с
Смерть
01.09.1937
Причина смерти: репрессия | Мера пресечения арестован Дата ареста 6 августа 1937 Дата осуждения 27 августа 1937 Приговор ВМН Расстрелян 1 сентября 1937 Источник Книга памяти Свердловской обл. - т. 7 h... Показать все