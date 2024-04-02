Саксина Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саксина Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Саксин Илья Ефимович

Отец ребёнка: Саксин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Саксин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Саксин Владимир Ефимович

Отец ребёнка: Саксин Ефим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саксин Ефим Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
детский сад УЗТМ
Смерть
Неизвестно
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