Саксина Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Сын: Саксин Илья Ефимович
Отец ребёнка: Саксин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Саксин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Саксин Ефим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саксин Ефим Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
детский сад УЗТМ
Смерть
Неизвестно