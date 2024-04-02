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Саксин Илья Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Саксин Ефим Иванович

Мать: Саксина Ольга Александровна

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